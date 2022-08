POL-ESW: Auto gerät in Brand; Ursache vmtl. technischer Defekt

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Mehrere Kraftfahrzeuge beschädigt; Polizei sucht jeweils Zeugen Bei der Polizei in Eschwege wurden am gestrigen Dienstag mehrere Vorfälle von beschädigten Kraftfahrzeugen zur Anzeige gebracht. Demnach haben Unbekannte in der Straße "Neustadt" in Eschwege einen schwarzen Ford KA im Heckbereich zerkratzt und dadurch einen Schaden von 500 Euro angerichtet. Festgestellt wurde der Schaden am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr, die Tatzeit ...

mehr