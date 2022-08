Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.08.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Parkrempler

Beim Rangieren aus einer Parklücke hat eine 70-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf einen geringen Schaden in Höhe von 50 Euro an einem geparkten Auto verursacht. Der Vorfall geschah am Sonntag gegen 15.15 Uhr in Bad Sooden-Allendorf "Am Scheiderasen" auf dem Parkplatz vor einer Reithalle. Der Wagen der Verursacherin blieb bei dem Vorfall unbeschädigt.

Rollerfahrer kommt zu Fall; leicht verletzt

Auf der Bundesstraße B 249 ist heute Morgen um kurz nach 08.00 Uhr ein 17-Jähriger aus Hessisch Lichtenau auf seinem Roller ohne Fremdeinwirkung mit der Leitplanke kollidiert und zu Fall gekommen. Der junge Mann war vom Weidenhäuser Kreuz kommend in Richtung Eschwege unterwegs, als er laut eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Zweirad verlor und daraufhin an die Leitplanke geriet. Der 17-Jährige zog sich bei dem Sturz u.a. Abschürfungen und Prelllungen zu und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Klinikum Werra-Meißner verbracht. Die Leitplanke bekam keinen Schaden ab, der Roller war fahrbereit und blieb ebenfalls ohne größeren Schaden. Aufgrund der aktuellen Verkehrsführung auf der B 249 zwischen Weidenhäuser Kreuz und ESW (Baustelle; 1 Fahrstreifen in jede Richtung) kam es während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbehinderungen, die knapp 30 Minuten andauerten. In der Folge muss sich der 17-Jährige nun für sehr verkehrswidriges Verhalten strafrechtlich verantworten.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Dr. Walter-Thom-Straße in Eschwege haben Unbekannte einen roten Mazda CX-3 auf der linken Fahrzeugseite mutwillig zerkratzt. Festgestellt wurde der Schaden am Sonntag um 11.20 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Jugendliche versuchen Roller zu klauen

Am Sonntagabend haben vier Jugendliche offenbar versucht einen Roller zu klauen, der in Eschwege "Bei der Marktkirche" abgestellt war. Der Vorfall, der sich um kurz vor Mitternacht ereignete, war von einer Zeugin beobachtet worden, die daraufhin durch lautes Rufen die Gruppe von ihrem weiteren Tun abhielt. Die vier gingen dann stiften, konnten aber von der mittlerweile verständigten Polizei in der Innenstadt gesichtet werden, wo die vier erneut reiß aus nahmen. Umfeldermittlungen ergaben mittlerweile, dass vier Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen 12 -15 Jahren, alle aus Eschwege, für den Vorfall verantwortlich sein sollen. Weiteres müssen jetzt die polizeilichen Ermittlungen ergeben, die nun wegen des versuchten Diebstahls eingeleitet wurden.

Körperliche Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Die Polizei in Eschwege ermittelt u.a. wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, nachdem am Sonntagnachmittag ein 31-jähriger und ein 25-jähriger Bewohner aneinandergeraten waren. Zunächst war es zwischen beiden zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Diese eskalierten dann kurz darauf aber in einem körperlichen Konflikt, in dessen Zuge der 25-Jährige sich einen Besenstiel geschnappt hatte und seinen Kontrahenten damit angriff. Zudem kam es noch zu Beschädigungen von Mobiliar, so dass die Polizei aus Eschwege schlichtend eingreifen und die beiden Männer schließlich voneinander trennen musste. Während der angegriffene 31-Jährige ohne nennenswerte Verletzungen blieb, trug der 25-Jähre in Folge der Sachbeschädigungen selbst eine Verletzung an der Hand davon, die später im Krankenhaus behandelt werden musste.

Polizei Sontra

Kampfmittelräumdienst sprengt Handgranate in Feldgemarkung

Eine durch einen Fußgänger aufgefundene Handgranate ist gestern Nachmittag vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt worden. Gegen 15.15 Uhr hatte die Polizei in Sontra ein zuvor übersandtes Foto des gefährlichen Gegenstandes an den Kampfmittelräumdienst weitergeleitet, der letztlich zur genaueren Untersuchung anrückte. Wie die Begutachtung durch die Fachleute ergab, handelte es sich in der Tat um eine scharfe Handgranate, die dann bei dem Fundort im Rechtebachsgraben, Feldgemarkung "Langer Berg", kontrolliert gesprengt wurde. Gegen 17.00 Uhr war der Vorgang ohne weitere Komplikationen abgeschlossen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrzeug gerät nach Motordefekt in Flammen

Ein 27-Jähriger aus Meißner ist gestern Morgen um 10.15 Uhr auf der L 3241 vom Meißner-Plateau kommend in Fahrtrichtung Velmeden aufgrund eines technischen Defektes mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend geriet der Pkw in Flammen. Wie die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau berichten, war zuvor während der Fahrt offenbar ein technischer Defekt an der Bremsanlage aufgetreten, so dass der 27-Jährige an der Abfahrt in Richtung Hausen bzw. "Am Vogelherd" (Abfahrt zum eh. psych. Klinikgelände) zunächst anhielt, nachdem es zu dem Zeitpunkt bereits im Motorraum gequalmt hatte. Der Fahrer stieg kurzzeitig aus um Nachschau zu halten, wobei der Pkw aber weiterrollte. Daraufhin setzte der Mann sich wieder ins Fahrzeug, um diese endgültig zum Stillstand zu bringen, was letztlich aber nicht mehr gelang. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kam dann schließlich in einem angrenzenden Maisfeld zum Stillstand, wo dann kurz darauf das Auto im Motorraum gänzlich in Brand geriet. Die verständigten Wehren aus Hausen und Velmeden konnten das Fahrzeug gemeinschaftlich ablöschen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, der Fahrer kam mit einem Schock davon.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

