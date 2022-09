Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (397/2022) Lack zerkratzt - Unbekannte beschädigen zwei geparkte Autos in Bad Lauterberg, Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Lönsweg, Parkplatz des "Vitalium" Nacht zum 14. September 2022

BAD LAUTERBERG (jk) - Auf dem Parkplatz des "Vitalium" im Lönsweg in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum 14. September (Mittwoch) die Fahrerseite eines schwarzen VW Touareg und die Beifahrerseite eines blauen VW California zerkratzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell