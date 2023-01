POL-HSK: Versuchte Betrügereien über Telefon

Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg Unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwoch, 14:00 Uhr und Donnerstag, 16:00 Uhr in ein Gebäude des Ski Clubs Winterberg am Biathlonzentrum einzubrechen. Sie schlugen zwei Scheiben am Gebäude ein, gelangten jedoch nicht in das Innere. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

