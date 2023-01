Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Im Tatzeitraum zwischen dem 30.12.2022, 12:00 Uhr und dem 04.01.2023, 12:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Haus in der Straße "Zum Romberg" einzubrechen. Die Bewohnerin bemerkte zwei Hebelspuren an ihrer Haustür. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Haus zu gelangen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

