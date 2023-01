Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendiebe festgenommen

Hochsauerlandkreis (ots)

Polizisten aus Meschede konnten gestern nach einer Fahndung zwei Ladendiebe festnehmen. Gegen 17:00 Uhr meldete sich eine Verkäuferin aus einem Discounter in Bestwig bei der Polizei. Sie informierte die Beamten, dass gerade zwei Männer aus dem Laden laufen und in ein Auto mit ausländischem Kennzeichen steigen würden. Die Männer hätten vorher an der Kasse eine große Menge an Zigaretten gestohlen. Die aufmerksame Zeugin teilte den Polizisten auch noch mit, in welche Richtung das Auto der Täter gefahren ist. Die Beamten konnten den Wagen dann auf dem Autobahnzubringer zur BAB 46 in Velmede anhalten. Im Auto saßen drei Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Zwei der Männer waren die Tatverdächtigen des Ladendiebstahls. Der andere Mann hatte mit der Tat nichts zu tun. Auch die gestohlenen Zigaretten konnten die Polizisten im Auto auffinden. Die zwei tatverdächtigen Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Meschede gebracht. Beide haben in Deutschland keinen ständigen Wohnsitz, so dass die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung zur Abwendung der Untersuchungshaft anordnete. Nach Zahlung der Sicherheitsleistung wurden die beiden aus der Polizeiwache entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Männer.

