Polizei Bochum

POL-BO: In der Linie 368: Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Exhibitionisten

Bochum (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Exhibitionisten, der in der Buslinie 368 sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat. Es werden Zeugen gesucht.

Eine 22-Jährige Bochumerin saß am Mittwochabend, 12. Januar, in dem Bus 368 in Richtung Bochum-Hauptbahnhof. Gegen 21.30 Uhr bemerkte sie, dass der Fahrgast, der ihr gegenüber saß, sich entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als die Bochumerin ihn darauf ansprach, hörte er auf. An der Haltestelle "Bochum Rathaus" stieg er aus.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 55 Jahre alt, 180 bis 190 cm groß, schlank, kurze Haare, laut Zeugenaussage "europäisch" aussehend. Er trug eine Brille vorne auf der Nase, eine schwarze, kurze Lederjacke, eine schwarze Jogginghose und weiße Adidas-Sportschuhe.

Das Bochumer Kommissariat 12 (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 - 909 4120 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise.

