POL-SO: Soest - Verkehrsunfallflucht Bergenring - Polizei bittet ältere Damen aus himmelblauem Transporter sich zu melden

Wickede (ots) - Am Dienstag, um 10:42 Uhr, kam es auf einem Firmengelände an der Westerhaar zu einem Unfall. Ein 44-jähriger Lippstädter, Beschäftigter der Firma, war mit Arbeiten auf dem Dach des Firmengebäudes beschäftigt. Nach einen Fehltritt stürzte er durch eine lichtdurchlässige Kunststoffplatte etwa 5 Meter tief in die Halle. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das staatliche Amt für Arbeitsschutz wurde in ...

