POL-GÜ: Zeugenaufruf der Kriminalpolizei in Bad Doberan - diverse Sachbeschädigungen an PKW

Bad Doberan (ots)

In der Zeit vom 15.12.2022 - 16.12.2022 kam es in 18209 Bad Doberan, Parkplatz/Rastplatz Am Drümpel, in der Rostocker Str. 3 zu diversen Sachbeschädigungen an PKW.

Insgesamt wurden 9 Fahrzeuge angegriffen. Dabei wurden u.a. Reifen zerstochen, Scheiben eingeschlagen sowie Außenspiegel abgetreten. Die Polizei geht derzeit von etwa 6500 Euro Sachschaden aus.

Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zum Ergreifen der Täter führen. Wer hat konkrete Beobachtungen zur Tatzeit an oben genannter Örtlichkeit gemacht?!

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Bad Doberan unter 038203 56224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

