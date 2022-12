Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Zeugen stoppen betrunkenen Autofahrer

Güstrow (ots)

Am 17.12.2022, gegen 14:10 Uhr, bekamen Einsatzkräfte des Polizeireviers Sanitz den Hinweis, dass ein PKW in Schlangenlinien auf der L182, Groß Kussewitz in Richtung Bentwisch, unterwegs ist. Der PKW fuhr mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen und bremsen mussten. Der PKW konnte durch mehrere Zeugen gestoppt werden und bis zum Eintreffen der Beamten aus Sanitz festgehalten werden. Der Grund der auffälligen Fahrweise war recht schnell ersichtlich. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest zeigte 2,39 Promille. Dem 59-jährigen deutschen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.

