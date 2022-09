Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Werkstatt auf dem Waldfriedhof

Hemer (ots)

Zwischen Montagnachmittag, 15:45 Uhr und Dienstagmorgen, 05:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Werkstatt auf dem Gelände des Waldfriedhofs am Stiller Weg ein. Die Täter brachen dazu zunächst ein Metallgitter aus einer Wand und schlugen anschließend ein Fenster ein. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie den Schlüssel eines Pritschenwagens an sich, der auf dem Gelände geparkt stand. Mit diesem fuhren sie durch ein Metalltor des Friedhofes und ließen ihn verunfallt und beschädigt auf dem Stiller Weg stehen. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen vierstelligen Bereich. Ob weitere Dinge entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest. Die bittet Zeugen sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen. (schl)

