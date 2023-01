POL-HSK: Drei schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Zwischen Silvester, 09:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Alter Graben" ein. Sie öffneten gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie verließen den Tatort unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

