POL-EL: Haren - Ford beschädigt

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen dem 14. und dem 20. Dezember das Glaselement der Tür der Umkleide einer Sportanlage an der Schulstraße in Nordhorn mit einem Metallpfosten ein. Anschließend entwendeten sie zwei Feuerlöscher aus dem Gebäude und entleerten diese auf dem angrenzenden Sportplatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

