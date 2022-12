POL-EL: Bad Bentheim - Tannenbäume gestohlen

Aschendorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag sind bislang Täter in einen Citroën eingebrochen und haben eine Geldbörse samt Inhalt gestohlen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einer Hofeinfahrt an der Straße Fahrenkamp in Aschendorf abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

