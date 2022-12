Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Werkzeuge gestohlen

Wilsum (ots)

Zwischen dem 12. und dem 19. Dezember verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der Kiesstraße in Wilsum. Dort brachen sie in eine Baubude ein und entwendeten mehrere Werkzeuge. Zudem wurde der Sicherungskasten aufgebrochen und die Sicherungen herausgenommen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell