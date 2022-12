Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Nordhorn (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 22:04 Uhr war die Besatzung eines Rettungswagens mit Blaulicht und Martinshorn auf dem "Frensdorfer Ring" stadtauswärts in Richtung "Bentheimer Straße" unterwegs. Beim Überqueren der Ampelkreuzung an der "Bentheimer Straße" kommt es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 50-Jährigen, die auf der "Bentheimer Straße" in Richtung Bad Bentheim unterwegs war und in diesem Moment die Ampelkreuzung bei Grünlicht überquerte. Durch den Zusammenstoß kippte der Rettungswagen auf die Seite. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt war die Feuerwehr Nordhorn mit zehn Fahrzeugen und 60 Kräften im Einsatz. Durch den Unfall werden die 50-Jährige, die 20-jährige Fahrerin des Rettungswagens und ihre 33-jährige Beifahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

