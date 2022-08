Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei geben bekannt: Wohnhaus mit Molotow-Cocktail beworfen.

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 19 Uhr, warf ein Unbekannter den angezündeten Brandsatz gegen die Tür eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Langenau-Göttingen und flüchtete. Der Molotow-Cocktail entzündete ein Feuer am Eingang zum Gebäude. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte das Feuer und reagierte richtig. Er bekämpfte die Flammen mit einem Feuerlöscher bis der Brand erstickt war. Durch die Tat wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei Ulm schätzt den Sachschaden am Gebäude auf gut 1.000 Euro. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei zu den Tätern und den Hintergründen dauern an.

Die Kriminalpolizei Ulm sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat am Sonntag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr verdächtige Personen in Langenau-Göttingen gesehen?

- Wer hat die Tat in der Hauptstraße beobachtet?

- Wer kann Angaben zum Täter machen?

- Wer kann sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter 0731/1880 zu melden.

Nadine Schmelzer, Staatsanwältin, Tel. 0731/189-1225

Jürgen Rampf, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

