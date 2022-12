Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - "Stolperstein" mit Farbe beschmiert

Papenburg (ots)

Am Mittwoch den 30.11.2022 (11:00 Uhr) stellte ein Ehepaar aus Papenburg fest, dass in der Straße Hauptkanal links, in Höhe eines Bauunternehmens, ein Stolperstein mittels Farbe beschmiert worden ist.

Bei Stolpersteinen handelt es sich um kleine Gedenktafeln, die im Boden eingelassen sind. Diese sollen an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

Die Art und Weise der Tat lässt auf ein rassistisches Motiv schließen.

Die Polizei bearbeitet die Straftat in der Abteilung des polizeilichen Staatsschutzes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Lingen unter 0591 87-0 in Verbindung zu setzen. /eot

