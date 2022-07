Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrunkener randalierte in einem Autohaus

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 26.07.2022 um 17:56 Uhr wurde die Koblenzer Polizei zu einem Autohaus in die Franz-Weis-Straße gerufen. Hier randalierte ein 42-jähriger betrunkener Mann auf dem Firmengelände. Als die Beamten vor Ort eintrafen war dieser gerade dabei, mit der Faust ein Fenster zur Werkstatt einzuschlagen. Hierbei zog er sich Schnittwunden zu und musste in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht werden. Da sich der Mann weiterhin sehr renitent verhielt, wurde der Transport in das Krankenhaus von der Polizei begleitet. Auf den 42-Jährigen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell