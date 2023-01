Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Falscher Handwerker entwendet Schmuckschatulle (27.01.2023)

Singen (ots)

Erneut hat am Freitagmittag ein falscher Handwerker einer Seniorin bestohlen. Gegen 14 Uhr klingelte ein fremder Mann in Handwerkerkleidung an der Haustür der 90-jährigen Frau. Als die Frau öffnete gab der Fremde an, die Heizungen im Haus kontrollieren zu müssen. Die Seniorin glaubte dem Mann und ließ ihn in der Wohnung gewähren. Als der falsche Handwerker kurz darauf unter dem Vorwand Werkzeug zu holen das Haus verließ und nicht zurückkam, stellte die 90-Jährige fest, dass die Schlafzimmertür offenstand und aus einem ebenfalls geöffneten Nachttisch die darin befindliche Schmuckschatulle fehlte.

Zu dem unbekannten falschen Handwerker liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß, bekleidet mit grauer Arbeits- (Handwerker-) Kleidung und blauer oder grauer Schirmmütze.

Zeugen, denen am Freitag im Bereich der Schmiedstraße verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Die Polizei rät zur Vorsicht vor Haustürbesuchen! Sie warnt, keine Handwerker, die nicht selbst bestellt wurden oder Fremde ins Haus zu lassen! Weder an der Haussprechanlage noch an der Haus- oder Wohnungstür sollte man sich überreden oder unter Druck setzen lassen und notfalls die Tür schließen!

