Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte Autofahrerin streift wartenden VW Touran und fährt anschließend weiter - Polizei sucht Zeugen (27.01.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Carl-Benz-Straße passiert ist. Ein 42-jähriger VW-Touran-Fahrer musste im Parkhaus des Kauflands verkehrsbedingt anhalten. Währenddessen fuhr eine unbekannte Frau mit ihrem Wagen an dem stehenden VW vorbei und streifte ihn dabei entlang der gesamten Fahrzeugseite. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr die unbekannte Autofahrerin, die etwa 30 Jahre alt und blond gewesen sein soll, einfach weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

