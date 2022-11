Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung in Windhagen

Windhagen (ots)

Am Samstag, den 26.11.2022 zwischen 12:30 Uhr - 14:00 Uhr kam es in Windhagen im Bereich der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW. Das Fahrzeug stand geparkt auf einem Schotterparkplatz und wurde durch bislang unbekannte Täter im Bereich der hinteren Reifen beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

