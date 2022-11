POL-PDNR: Fahndungserfolg/ Entwendete Fahrräder sichergestellt

Betzdorf (ots) - Betzdorf Verkehrsunfall mit Sachschaden am 26.11.2022, 09.30 h, in Betzdorf, Theresenstraße Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kampstraße in Richtung Theresenstraße und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Industriestraße einbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Pkw eines 54-jährigen Mannes. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden in Höhe von ca. ...

