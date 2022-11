Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Heranwachsender verletzt seine Eltern

Unkel (ots)

Der Polizeiinspektion Linz wurden am frühen Samstagabend laute Schreie in der Ortslage Unkel gemeldet. Vor Ort konnte ein 19-jähriger Heranwachsender als Ursprung ermittelt werden. Der junge Mann geriet mit seinem Vater in Streit. Im Rahmen der zunächst lediglich verbalen Auseinandersetzung verletzte sich der Sohn selbst, indem er absichtlich mit dem Kopf gegen eine Wand schlug und sich dadurch nicht nur unerheblich verletzte. Er wurde zunächst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. In dem Zimmer des Heranwachsenden konnten geringe Mengen Amfetamin sichergestellt werden. Auch der Atemalkoholwert von 2,24 Promille lässt auf erhebliche Probleme des jungen Mannes schließen. Nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte, attackierte er seine Eltern körperlich, indem er seiner Mutter ins Gesicht schlug und seinen Stiefvater mit Faustschlägen und Tritten verletzte. Er wurde durch eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung der Polizei Linz in eine Psychiatrie eingewiesen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell