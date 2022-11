Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Scheibe am Regiobahnhof eingeworfen

Wissen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 26.11.2022, um 02:30 Uhr wurde am Regiobahnhof in Wissen eine Scheibe mutwillig beschädigt. Der Täter warf von der Rathausstraße aus eine blau getönte Glasscheibe im Bereich des Parkdecks ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

