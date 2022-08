Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Streit eskaliert im Regionalexpress

Radolfzell/Singen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (9. August 2022) ist es im Regionalexpress von Radolfzell nach Singen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 28-jähriger algerischer Staatsangehöriger und ein 31-jähriger syrischer Staatsangehöriger in einen Streit. Zunächst beleidigte der Jüngere den Älteren mehrfach nach seinem Zustieg in Radolfzell. Diese zunächst verbale Streitigkeit verlagerte sich in ein anderes Zugabteil und endete in einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung. In dessen Verlauf soll der 28-Jährige u.a. eine Glasflasche nach seinem Kontrahenten geworfen haben, welche das Ziel verfehlte und an der Innenwand des Zugabteils zerbrach. Zeuge schritten verbal ein und verständigten die Polizei.

Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Singen brachte die Polizei die beiden Personen aus dem Zug. Aktuell sind lediglich leichte Verletzungen bei den Kontrahenten bekannt. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat weitere Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell