POL-PDLU: Unfallflucht Vierwegekreuzung

Neuhofen (ots) - Am Montag, 19.09.2022, gegen 23:30 Uhr, geriet ein 42 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf der Überführung der Landstraße 533 über die Bundesstraße 9, zwischen Neuhofen und Limburgerhof, mit dem Lenker in das Brückengeländer und stürzte. Hierbei zog er sich Gesichtsverletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Aufgrund ...

mehr