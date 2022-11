POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheinbrohl (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr, wurde an einem geparkten Pkw Mercedes der hintere rechte Reifen beschädigt. An der seitlichen Lauffläche wurde eine Schraube in den Reifen gedreht. Die Polizei geht von einem vorsätzlichen Handeln aus. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

mehr