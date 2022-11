Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 26.11.2022

Betzdorf (ots)

Kirchen

Diebstahl einer Messtafel im Laufe des 25.11.2022 in Kirchen, Baumschulweg Von bislang unbekannten Tätern wurde die von der Verbandsgemeinde aufgehängte Geschwindigkeitsmesstafel entwendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Daaden

Verkehrsunfallflucht am 25.11.2022, 08.34 h, in Daaden, Betzdorfer Straße Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Betzdorfer Straße aus Richtung Emmerzhausen kommend in Richtung Biersdorf. Kurz hinter dem Kreisel kam ihr ein bislang unbekannter Pkw entgegen und fuhr ihr den linken Außenspiegel ab. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 250.-EUR. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon: 02741/926-0.

Mudersbach

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 25.11.2022, 07.10 h, in Mudersbach, Koblenzer Straße Ein 20-jähriger und ein 31-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Koblenzer Straße in Richtung Niederschelden. Als der 20-jährige an einem Fußgängerüberweg wegen eines Fußgängers anhielt, erkannte dies der 31-jährige zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.300.-EUR.

Herdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 25.11.2022, 13.30 h, in Herdorf, Friedrichstraße Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin und ein 23-jähiger Pkw-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Friedrichstraße in Richtung "Glockenfeld". Als die 40-jährige anhielt, um jemand einsteigen zu lassen, bemerkte dies der 23-jährige zu spät und fuhr auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.000.-EUR.

Elben

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 25.11.2022, 14.30 h, auf der K 119, Steinebacher Straße Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K 119 aus Richtung Elben kommend in Richtung Steinebach. Bei der Beschleunigung am Ortsausgang verlor er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regenasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug rutschte über die Gegenfahrbahn und den Bordstein in die dortige Böschung, kam aber im Anschluss wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000.-EUR.

Molzhain

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 25.11.2022, 19.30 h, auf der L 288, Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 288 von Steineroth kommend in Richtung Hachenburg. Als er einen im Fahrzeug heruntergefallenen Gegenstand aufheben wollte, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Aus Schreck steuerte er sein Fahrzeug zurück, geriet dabei aber ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Am Bordstein blieb dann das Fahrzeug hängen und überschlug sich fortan zweimalig, kam anschließend auf der Seite liegend zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 2.000.-EUR.

Mudersbach

Sachbeschädigung in der Zeit von 25.11.22, 17.00 h, bis 26.11.22, 00.20 h, in Mudersbach, Kölner Straße Durch bislang unbekannte Täter wurde ein zum Anwesen gehöriger Briefkasten durch Verbiegen beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.-EUR. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

