POL-PDNR: Zwei fahruntüchtige Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Vettelschoß (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:00 Uhr, fiel einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz in der Ortslage Vettelschoß eine Person auf, welche sich augenscheinlich in einer medizinischen Notlage befand. Durch die Beamten wurden unmittelbar Erste Hilfe Maßnahmen eingeleitet und der Rettungsdienst verständigt. Der 58-jährige Mann aus Vettelschoß wurde in ein ...

mehr