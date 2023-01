Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrug durch falsche Polizeibeamte in Kassel-Rothenditmold: Polizei bittet um Hinweise auf Geldabholer

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Falsche Polizeibeamte haben am gestrigen Montagabend einen Senior im Kasseler Stadtteil Rothenditmold betrogen. Nach Anrufen der vermeintlichen Polizisten, die den hochbetagten Mann mit einer Lügengeschichte über eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft verängstigten, legte er nach Anweisung einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag zur Abholung in der Engelhardstraße ab. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in dem Fall und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Geldabholer geben können. Bei ihm soll es sich nach bisherigem Kenntnisstand um einen Mann mit auffälligen schwarzen Locken gehandelt haben, der eine schwarze Weste und eine schwarze Hose trug.

Der Senior hatte sich am heutigen Dienstagmorgen einem Angehörigen anvertraut, der den Betrug erkannte und die Polizei alarmierte. Wie das Opfer gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, war der Anruf auf dem Festnetztelefon am Montagabend gegen 20 Uhr eingegangen. Die Frau am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Polizistin aus und erzählte ihm von einer Täterbande, die für verschiedene Einbrüche in der Nachbarschaft verantwortlich sei. Die Polizei wolle nun mögliche Einbruchsopfer warnen und nehme das Geld der Anwohner an sich, um sie zu schützen. In dem Glauben, seine Ersparnisse in sichere Verwahrung zu geben, legte der Senior den telefonischen Instruktionen folgend gegen 23:30 Uhr die Geldtasche in der Engelhardstraße ab. Dort nahm der Abholer kurze Zeit später das Geld an sich und ging in unbekannte Richtung davon.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, denen am späten Montagabend in der Engelhardstraße und angrenzenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

