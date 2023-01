Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Halle von Recyclingbetrieb: Ursache noch unklar; Ermittlungen dauern an

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zum Brand in einer Lagerhalle eines Recyclingbetriebes an der Sandershäuser Straße in Kassel. Die Halle war durch das Feuer erheblich beschädigt worden. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Bereich von gestapelten Pkw-Karosserien ausgebrochen und hatte anschließend auf die Halle übergegriffen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell