Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Straßenraube durch zwei Täter in der Nacht zum Samstag in Kassel: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: In der Nacht zu Samstag kam es in Kassel zu zwei Straßenraubdelikten durch jeweils zwei bislang unbekannte Täter. In einem Fall wurden zwei junge Männer in der Friedrich-Ebert-Straße geschlagen und beraubt. Im dem anderen Fall gingen zwei Räuber nur kurze Zeit später genauso rücksichtslos vor und griffen unvermittelt drei Frauen in der Straße Königstor an. Derzeit ist noch unklar, ob es sich in beiden Fällen möglicherweise um ein und dieselben Täter handelte. Die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo führen nun die weiteren Ermittlungen. Sie bitten um Hinweise von Zeugen auf die Täter.

Der erste Raub hatte sich gegen Mitternacht in der Friedrich-Ebert-Straße ereignet. Zwei 21 und 22 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Kassel hatten zuvor Geld an einem Geldautomaten abgehoben. An der Ecke zur Bismarckstraße waren die beiden dann von den Tätern kurz angesprochen und plötzlich mit Faustschlägen angegriffen worden. Der 21-Jährige musste schließlich seine Geldbörse aushändigen, aus der die Räuber Bargeld entnahmen und in Richtung Parkstraße flüchteten. Es soll sich um zwei 20 bis 25 Jahre alte Männer gehandelt haben, die etwa 1,80 und 1,90 Meter groß waren. Der Größere soll einen dunkleren Teint sowie schwarze Haare, an den Seiten kurz und oben mit Locken, gehabt haben und einen weiß-grauen Pullover sowie ein dunkle Jacke getragen haben. Der Kleinere soll braunhaarig gewesen sein.

Zur zweiten Tat kam es kurz darauf, gegen 1 Uhr, in der Straße Königstor, nahe der Wilhelmshöher Allee. Drei Frauen im Alter von 38, 40 und 48 Jahren waren dort zu Fuß unterwegs, als auch sie unvermittelt von zwei Unbekannten angegriffen wurden. Die Täter schlugen eine der Frauen mit der Faust gegen den Kopf. Zudem rissen sie heftig an den Handtaschen, wodurch alle drei Opfer im weiteren Verlauf stürzten. Letztlich gelang es den Räubern einer Frau die Tasche mitsamt Geldbörse zu entreißen, mit der sie die Flucht in Richtung Innenstadt ergriffen. Es soll sich bei den Tätern um zwei 1,70 bis 1,80 Meter große Männer gehandelt haben, die schwarze Oberbekleidungen mit Kapuzen trugen und etwa 20 bis 25 Jahre alt waren. Einer soll helle Haut, der andere einen dunkleren Teint gehabt haben. Die drei Frauen erlitten durch den Raub leichte Verletzungen.

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell