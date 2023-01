Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Räuber attackieren Minicar-Fahrer mit Pfefferspray und erbeuten Geld: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Das Opfer eines Raubes durch zwei bislang unbekannte Täter wurde am Samstagabend ein 48-jähriger Minicar-Fahrer in der Wolfhager Straße in Kassel vor der Paul-Gerhardt-Kirche. Die Räuber hatten ihn dort beim Bezahlen der Fahrt mit Pfefferspray attackiert und gleichzeitig mehrere Scheine aus dem Portemonnaie des Fahrers an sich genommen. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter letztlich auf der Wolfhager Straße in Richtung stadteinwärts. Die mit den Ermittlungen in diesem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können.

Wie das Opfer den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes nach der Tat schilderte, war er um 22:10 Uhr zu einem Auftrag in die Wolfhager Straße, Ecke Frasenweg, gerufen worden. Dort stiegen die späteren Täter in den schwarzen VW Touran und gaben als Ziel die Paul-Gerhardt-Kirche an. Auf die Frage des Fahrers, warum die jungen Männer die kurze Strecke nicht laufen würden, entgegnete einer von beiden, er habe Fußprobleme. Als der 48-Jährige schließlich nach nur einer Minute Fahrtzeit am genannten Ziel anhielt und zum Kassieren sein Portemonnaie herausnahm, sprühten der Beifahrer sowie sein auf der Rücksitzbank sitzender Komplize dem 48-Jährigen Pfefferspray in das Gesicht und griffen gleichzeitig in die Geldbörse. Anschließend flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld aus dem Fahrzeug. Zwei Passantinnen waren anschließend auf den ausgelösten akustischen Alarm am Minicar aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen leider ohne Erfolg. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1.Täter: Männlich, 22 bis 26 Jahre alt, sehr dünn, ca. 1,75 Meter groß, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, schwarze Kleidung und schwarze medizinische Maske, sprach Deutsch mit Akzent

2. Täter: Männlich, 22 bis 26 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, dunklerer Teint, kurze bräunliche Haare, schwarze Kleidung und schwarze medizinische Maske, sprach gebrochenes Deutsch

Wer den Ermittlern des K 35 Hinweise zu dem Raub oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell