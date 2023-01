Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Festnahme von Einbrecher auf frischer Tat: 60-Jährigem droht Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Die schnelle Festnahme eines Einbrechers noch auf frischer Tat gelang Streifen des Polizeireviers Nord am gestrigen Sonntagabend dank einer aufmerksamen Zeugin in Vellmar. Die Frau hatte den Täter beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Plantagenweg beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Dank ihrer Beobachtungen ertappte eine Streife einen Tatverdächtigen noch vor dem Haus und konnte ihn nach kurzer Verfolgung stellen, sodass für den 60-Jährigen in unmittelbarer Nähe die Handschellen klickten. Der wegen zahlreicher Eigentumsdelikte polizeibekannte Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz und befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Er soll am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheidet.

Der Notruf der Zeugin wegen des Einbruchs hatte die Polizei gegen 20 Uhr erreicht. Sofort waren mehrere Streifen zum Tatort geeilt. Bei Erblicken des ersten eintreffenden Streifenwagens gab der Täter sofort Fersengeld. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten den geflüchteten 60-Jährigen im Birkenweg einholen und festnehmen. Bei einer Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten Einbruchswerkzeuge, die sichergestellt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er zunächst eine Jalousie hochgedrückt und in das Haus geleuchtet. Nachdem der Täter sich so offenbar vergewissert hatte, dass niemand zuhause ist, versuchte er ein Fenster aufzuhebeln. Bevor dies gelang, fuhr mitten in der Tatausführung bereits die Polizei vor. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

