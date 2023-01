Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Überfall auf Pizzabote: Zeugen am Friedrichsplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am späten Freitagabend kam es am Kasseler Friedrichsplatz, Ecke Ernst-Krenek-Treppe, zu einem Raubüberfall auf einen Pizzaboten. Ein bis dato unbekannter Täter hatte zuvor eine fingierte Bestellung aufgegeben, um dann den Lieferanten zu überfallen. Es soll sich um einen ca. 20 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren und einem dunkleren Teint gehandelt haben, der eine dunkle Kapuzenjacke trug. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber, der eine Geldbörse erbeutete, verlief erfolglos. Nun bitten die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Wie der 64-jährige Pizzabote den gerufenen Polizisten berichtete, war er mit seinem Auslieferungsfahrrad gegen 22:45 Uhr am Friedrichsplatz angekommen, nachdem zuvor telefonisch eine Familienpizza an die Örtlichkeit bestellt worden war. An der Ernst-Krenek-Treppe kam ihm dann der mutmaßliche Kunde entgegen und machte auf sich aufmerksam. Nachdem der Auslieferungsfahrer dem Mann die bestellte Pizza und eine Flasche Cola übergeben hatte, sprühte dieser ihm plötzlich Reizgas ins Gesicht und riss ihm die Kellner-Geldbörse aus der Hand. Anschließend rannte der Täter die Treppe hinunter in Richtung Regierungspräsidium, wo sich seine Spur verliert. Wegen der erlittenen Augenverletzungen und eines Schocks wurde der 64-Jährige vor Ort von Rettungskräften behandelt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugenhinweise zu dem Raub werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

