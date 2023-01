Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, Schauenburg-Elgershausen: Brand in einem Einfamilienwohnhaus mit hohem Sachschaden

Kassel (ots)

Am Montag, 09.01.2023, 17:30 Uhr, brach in einem Einfamilienwohnhaus in der Hirtenstraße in Schauenburg-Elgershausen ein Brand aus. Es handelt sich um ein Fachwerkhaus, in dem eine 5-köpfige Familie wohnt, die sich zum Zeitpunkt der Brandauslösung nicht im Haus befand. Der Brand brach vermutlich in einem Hauswirtschaftsraum im 1. OG aus. Das gesamte Obergeschoss des Einfamilienwohnhauses wurde verqualmt; das Erdgeschoss durch Löschwasser stark beschädigt. Insgesamt ist das Haus nunmehr vorerst nicht mehr bewohnbar. Es wird derzeit von einem entstandenen Sachschaden im unteren 6-stelligen Eurobereich ausgegangen. Es wurden weder Familienangehörige noch andere Personen verletzt. Die Familie kommt zunächst bei Verwandten unter. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Schauenburg gelöscht. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

