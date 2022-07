Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220728 - 0822 Frankfurt - Niederursel: Rauschgiftfund

Frankfurt (ots)

(lo) Am Mittwoch (27.07.2022) konnten Zivilfahnder und Spezialkräfte der Frankfurter Polizei eine große Menge an Betäubungsmittel in Niederursel fest- und sicherstellen.

In den Morgenstunden erfolgte in der Thomas-Mann-Straße ein größerer Fund an Betäubungsmittel. Bei dem Rauschgiftfund handelt es sich um ca. 10 Kilogramm Haschisch, 688 Gramm Marihuana und weitere Substanzen.

Neben der Sicherstellung der Drogen stellte die Polizei auch ein Fahrrad der Marke "CUBE" sicher, das zur Fahndung ausgeschrieben war. Für den 51-jährigen Festgenommenen war dies jedoch nicht genug. Beim Verbringen ins Polizeigewahrsam beleidigte dieser die eingesetzten Kräfte, welches neben der Anzeige wegen dem Verstoß des illegalen Handels mit Betäubungsmittel eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung nach sich zog. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell