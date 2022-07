POL-F: 220728 - 0821 Frankfurt - Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 27. Juli 2022, gegen 15.45 Uhr, befanden sich mehrere Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren auf einem Kinderspielplatz in der Schifferstraße, wo sie an einem Kindergeburtstag teilnahmen. Dort zeigte sich ihnen ein Mann in schamverletzender Weise. Durch Zeugen wurde die Polizei informiert, welche den 39-Jährigen festnehmen ...

mehr