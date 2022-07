Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220728 - 0818 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Nachtrag zur Meldung Nummer 220719-0767: Unbekannte rauben 35-Jährigen aus - Bezug zu Handyvideo im Internet

Frankfurt (ots)

(fue) Wie den Medien bereits bekannt, kursierte um den 14. Juli dieses Jahres ein Handyvideo im Internet, auf welchem zu sehen war, wie zwei Männer im Bahnhofsviertel einen Mann zu Boden schlugen und ihn anschließend um seine Wertsachen beraubten. Wie in vorgenannter Meldung dargelegt, konnte das Opfer, ein 35-jähriger Mann, in der Zwischenzeit identifiziert werden. Er hatte sich zusammen mit seinem Freund am 18. Juli beim 4. Polizeirevier gemeldet, da er sich auf dem Video erkannte. Die Tat selbst hatte sich bereits am Sonntag, den 9. Juli, gegen 07.30 Uhr, an der Ecke Niddastraße/Elbestraße ereignet. Die bisherigen Ermittlungen in der Sache führten am Montag, den 25. Juli 2022, gegen 22.10 Uhr, zur Festnahme eines 33-jährigen Tatverdächtigen. Dem 33-Jährigen wird zur Last gelegt, den 35-jährigen Geschädigten niedergeschlagen zu haben. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme befand er sich in einer Personengruppe in der Taunusstraße. Der Beschuldigte, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes erlassen wurde, ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

