Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Fahrzeugbrand - starke Rauchentwicklung auf der Autobahn

Ratingen (ots)

Am frühen Montagabend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Fahrzeugbrand auf die Bundesautobahn gerufen. Auf der A 3 war aus bislang ungeklärter Ursache ein Kleintransporter in Brand geraten. Noch bevor die ersten Kräfte vor Ort waren, konnte auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung ausgemacht werden. An der Einsatzstelle stand ein Lieferwagen im Vollbrand und die Flammen schlugen in das angrenzende Straßenbegleitgrün. Der Fahrzeugbrand und die Ausbreitung auf die Grünfläche konnte sofort nach Eintreffen mit zwei Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren unter Kontrolle gebracht werden. Für umfangreiche Nachlöscharbeiten musste der Laderaum der Fahrzeugs leergeräumt werden. In der Anfangsphase der Löschmaßnahmen war die Autobahn Richtung Köln von der Polizei gesperrt. Ein Abschleppunternehmer übernahm im Anschluss die Bergung des Fahrzeuges. Im Einsatz befanden sich die Löschgruppe Homberg, der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Autobahnpolizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell