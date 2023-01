Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motoröl gestohlen - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Die 30- und 35-jährigen Männer aus Selm werden verdächtigt, in der Nacht auf Samstag bei einer Tankstelle an der Henrichenburger Straße eine größere Menge Motoröl gestohlen zu haben. Ein Zeuge hatte gegen 2.30 Uhr die Polizei gerufen. Wie sich herausstellte, wurde auf dem Tankstellengelände ein Container aufgebrochen, in dem diverse Flaschen/Kanister Motoröl waren. Die beiden Tatverdächtigen konnten ganz in der Nähe des Tankstellengeländes festgenommen werden. Im Kofferraum ihres Autos lag die Tatbeute - sie wurde sichergestellt. Das gleiche gilt auch für das Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell