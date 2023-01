Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am 01.10.2022 zwischen 23.00 Uhr und 23.40 Uhr entwendete eine bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige ein Snowboard aus dem Alpin Center Bottrop. Das Sportgerät war in der Nähe der Restauration in einem dafür vorgesehenen Ständer abgestellt.

Ein Foto der gesuchten Person finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/96143

Hinweise bitte unter 0800 2361 111 an die Polizei in Recklinghausen.

