Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Singener Straße verletzt (28.01.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Singener Straße am Samstagnachmittag verletzt worden. Ein 30-jähriger Mann war mit einem Rennrad auf der Singener Straße in Richtung Radolfzell unterwegs. Auf Höhe der Sparkasse musste der Radler wegen eines auf dem Fahrradstreifen parkenden Autos auf die Fahrbahn ausweichen. Beim wiedereinscheren prallte der 30-Jährige in das Heck eines vor ihm fahrenden, abbremsenden Skoda Fabia und verletzte sich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell