POL-HS: Betrug mittels Textnachricht

Geilenkirchen (ots) - Am Sonntag, 8. Januar, gegen 00.40 Uhr, wurde ein 59-jähriger Mann aus Düren von einer unbekannten weiblichen Person am Markt zunächst verbal beleidigt. Ein Mann in ihrer Begleitung warf eine Glasflasche in Richtung des Düreners und verfehlte ihn nur knapp. Die Täterin war zirka 170 Zentimeter groß und 16 bis 20 Jahre alt. Sie trug einen weißen Mantel. Ihr Begleiter war etwa 165 Zentimeter groß und im gleichen Alter. Wer hat die Tat beobachtet ...

