POL-HS: Verkehrsdelikt

Polizei sucht Fahrer eines Kleinkraftrades

Geilenkirchen (ots)

Am Sonntag, 8. Januar, fuhr eine bislang unbekannte Person gegen 00.45 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Straße Ahornweg aus Richtung Heinsberger Straße in Richtung An der Linde. Ein 17jähriger Jugendlicher aus Gangelt befand sich als Sozius auf dem Fahrzeug. Fußläufig kamen ihnen am Fahrbahnrand drei junge Männer entgegen. Im Vorbeifahren trat der Sozius des Kleinkraftrades mit dem beschuhten Fuß gegen die Brust eines der Fußgänger. Durch diesen Tritt wurde der 28-jährige Mann aus Geilenkirchen leicht verletzt. Dabei kam das Kleinkraftrad zu Fall und die beiden Personen stürzten zu Boden. Der Sozius zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Der Fahrer nahm sein Zweirad und entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun den bislang Unbekannten. Er war männlich, hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild und trug eine blaue Jacke. Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

