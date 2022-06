POL-ME: Sachbeschädigung an Radlader - Belohnung ausgesetzt - Langenfeld - 2206011

Polizei Mettmann

Vermutlich am Donnerstag, 26. Mai 2022, beschädigten bisher unbekannte Täter einen an der Düsseldorfer Straße in Langenfeld abgestellten Bagger der Marke Hitachi. Die betroffene Baufirma hat eine Belohnung zur Ergreifung der Täter ausgesetzt.

Das war geschehen:

Aufgrund umfangreicher Tiefbauarbeiten auf der Düsseldorfer Straße in Langenfeld hatte das beauftragte Bauunternehmen "Carl Lorenz" unter anderem einen Radlader an der Baustelle eingesetzt.

Am Mittwoch, 25. Mai 2022, gegen 16 Uhr, wurden die Arbeiten auf der Baustelle beendet und sollten aufgrund des angrenzenden Feiertages am Donnerstag, 26. Mai 2022, erst am Freitag fortgeführt werden.

Am Donnerstagabend, gegen 20:40 Uhr, wurde der zuständige Bauleiter über einen frischen Sachschaden an dem an der Baustelle abgestellten Radlader informiert. An dem orangefarbenen Bagger der Marke Hitachi Wheel Loader hatten unbekannte Täter vermutlich mittels einer Gehwegplatte die verglaste Fahrertür vollständig zerstört.

Die hinzugezogenen Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und schätzen den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Die betroffene Firma, Carl Lorenz GmbH & Co. KG, hat als Eigentümer des beschädigten Radladers eine Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigung sowie zur Ermittlung der Täter führen, in Höhe von 500,- Euro ausgelobt. Die Belohnung ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

