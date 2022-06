Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt beim Abbiegen missachtet - hoher Sachschaden - Heiligenhaus - 2206008

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 01. Juni 2022, stieß ein 48-jähriger Heiligenhauser bei seinem Vorhaben, von der Bergischen Straße kommend in die Ratinger Straße in Heiligenhaus einzubiegen, mit einem vorfahrtberechtigten Opel Astra eines 25-jährigen Mettmanners zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt.

Das war geschehen:

Gegen 05:45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Heiligenhauser mit seinem VW Beetle die Bergische Straße. In Höhe der Einmündung zur Ratinger Straße hatte er die Absicht, nach links, in Fahrtrichtung Mettmann, auf die Ratinger Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Opel Astras eines 25-jährigen Mettmanners. Dieser hatte die Ratinger Straße in Richtung Südring befahren.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welche hierbei so schwer beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf über 20.000 Euro.

Glücklicherweise verletzte sich der 25-jährige Opelfahrer nur leicht, der 48-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Da der 48-Jährige Unfallverursacher angab, dass der 25-jährige Opelfahrer durch Blinken angezeigt hätte, dass er von der Ratinger Straße in die Bergische Straße abbiegen wollte, bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell