Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Pkw

Heinsberg-Himmerich (ots)

Eine junge Frau fuhr am Sonntag, 8. Januar, gegen 6.15 Uhr, mit ihrem Pkw Hyundai auf den Parkplatz einer Diskothek in Himmerich. Sie gab an, dass zwei weibliche Personen auf ihren Wagen zugelaufen kamen, von denen eine auf die Motorhaube ihres Fahrzeugs gesprungen sei. Kurz darauf wären drei oder vier männliche Personen dazu gekommen und hätten den Pkw der jungen Frau umkreist. Einer der Männer habe mehrfach mit der Faust gegen die Scheibe geschlagen. Dann habe er den Türgriff der Fahrertür abgerissen und den Pkw so beschädigt. Die Frau, die auf die Motorhaube gesprungen sei war etwa 18 bis 22 Jahre alt und hatte ein deutsches Erscheinungsbild. Sie war schwarz gekleidet. Der männliche Täter war etwa 20 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und kurze, braune Haare.

Gegen 6.20 Uhr kam es auf demselben Parkplatz zu einer weiteren Sachbeschädigung an Pkw. Hier ging eine männliche Person an einem Pkw VW vorbei und schlug mit einem Werkzeug (Beil oder Zimmermannshammer) gegen die Fahrertür, so dass diese beschädigt wurde. Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und war dunkel gekleidet.

Zeugen des Geschehens sowie Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg können Hinweise gegeben werden sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

