Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 7 vom 07.01.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen-Bauchem, Brand

Am Samstag, 07.01.2023, um 01.30 Uhr kam es zum Brand einer Matratze in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Pestalozzistraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch eine fallengelassene Zigarette verursacht. Bevor es zu einer Ausbreitung des Feuers kam, wurde dieses durch die Feuerwehr gelöscht und der Wohnungsinhaber leichtverletzt in einem Krankenhaus behandelt.

Heinsberg-Grebben, Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, 06.01.2023, in der Zeit von 16.00 Uhr und 23.30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus auf dem Weißdornweg zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter gelangten über den Garten an die Terrassentür und verschafften sich hier auf bisher unbekannte Weise Zutritt in die Wohnung. Die Täter konnten Bargeld und Sammlergegenstände erlangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heinsberg-Dremmen, Baustelleneinbruch

Am Freitag, 06.01.2023, um 10.15 Uhr, bemerkte ein Spaziergänger den Einbruch in einen Bauwagen auf einer Baustelle auf der Sootstraße. Der Einbruch muss nach seiner Einschätzung in der vorherigen Nacht durch unbekannte Täter begangen worden sein. Hinweise zu den Tätern und zur erlangten Beute konnten noch nicht erlangt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gangelt, Anhänger-Diebstahl

Am Freitag, 06.01.2023, kam es in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 10.30 Uhr, zum Diebstahl eines Anhängers, der in einer Hauseinfahrt eines Einfamilienhauses auf der Hermann-Josef-Claßen-Straße abgestellt war. Der Anhänger war nicht weiter gesichert. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Heinsberg, Verkehrsunfall mit zwei schwerstverletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerstverletzten Personen kam es am 07.01.2023 gegen 07.05 Uhr auf der Landstraße 228 zwischen Heinsberg und Braunsrath. Ein 20 jähriger Waldfeuchter befuhr die L228 aus Richtung Braunsrath, Maria Lind, kommend in Fahrtrichtung Heinsberg. In Höhe der Einmündung zum Junkershof kam das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierdurch wurde das Fahrzeug auseinandergerissen und ins anliegende Feld geschleudert. Die 21 jährige Beifahrerin aus Düren wurde schwerstverletzt in ein anliegendes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Köln geflogen. Die Landstraße wurde zwischen Braunsrath und Heinsberg für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt und um 10.17 Uhr wieder freigegeben.

